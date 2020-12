Jean-Marc VEILLET-LAVALLEE

AYANT DIRIGE UN NEGOCE SPECIALISE PENDANT 10 ANS ET DEVELOPPE UN RESEAU DE DISTRIBUTION EN FRANCE ET A L'EXPORT POUR LES PRODUITS INNOVANTS, PASSIONNE PAR LE VIN, JE PRENDS LA RESPONSABILITE DE LA DIRECTION COMMERCIALE AU SEIN DES PME



Spécialités



DANS LES PME :



- Etablir le business plan

- Recruter, former, encadrer

- Marketing, études marché, mix, opérationnel

- Manager les commerciaux, suivre l'activité

- Gérer, organiser, animer le réseau

- Développer les marchés export



DISTRIBUTION SPECIALISEE :



Mettre en cohérence le projet avec :

- la politique RH

- le plan de vente

- la politique commerciale

- la politique fournisseurs

- le marketing d'enseigne et les show room



Surveiller le marché :

- tendances

- concurrence

- prix

- normes, réglementation



Mes compétences :

PRESCRIPTION

GESTION

MARKETING

COMMERCE

VENTE

COMMUNICATION

ACHATS

Management opérationnel

Management commercial

Oenologie

Dégustation

Viticulture

Commercial export

Planification