Alain DEPPE

Mes passions : le MRH et le Droit social.

Mes aspirations : animer des enseignements dans ces spécialités dans les Universités et Ecoles Supérieures du Maghreb.

Mes loisirs : mes passions supra ... le Maghreb et le dessin crayon/fusin/encre de Chine.

Mon lieu de résidence (09/2013) : Alger.

Mes 'références' : l'Emir Abd-El-Kader, Mendès-France, Houari Boumédiène, Jean-Claude Carrière, Giono, Beethoven, Vivaldi, Mendela, Ghandi, Jean-Yves, Maupassant, Camus et quelques autres.

Mon état d'esprit : La paix et l'amitié entre tous les Hommes. Le combat contre tous les extrémismes.

Mon ambition : vivre.