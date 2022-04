Alain DESAPHIE

Mon parcours professionnel s'articule autour de grandes expériences.



Tout d'abord dans le BTP, au sein du groupe Bouygues, leader de la construction ou j'ai vite évolué dans la fonction commerciale durant plusieurs années.

Puis dans l'industrie, au sein du groupe Bénéteau, dans sa filiale BH (constructeur de logements à ossature bois) ou j'ai occupé la fonction de responsable commercial sur le secteur de l'Ile de France.



J'ai intégré le Groupe Vinci et plus spécifiquement la société Sicra Ile de France (département Réhabilitation de Logements) ou j'occupe la fonction de Directeur Commercial.



Rattaché au directeur du Département Sicra Rénovation de l'Habitat, ma fonction s'organise autour des axes principaux suivants:



- Assurer le développement commercial de la structure et de son chiffre d'affaire.



- Identifier en amont les projets de réhabilitations de logements auprès des bailleurs sociaux, collectivités locales, promoteurs et architectes.



- Traiter des marchés de travaux de réhabilitation de logements en entreprise générale.



Mes compétences :

Chargé d'affaires

Prospection commerciale

Responsable commercial