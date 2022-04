Alain DESCOUX

Autodidacte et passionné par mon métier, je suis un touche a tout... J'ai d'abord commencé par l'imprimerie pour me spécialisé finalement dans le web.



-------------/ GESTION DE PROJET WEB / -------------



Webdesign et développement de site web :

- HTML5 / CSS3 / Bootstrap / javascript

- Wordpress (developpement sur mesure, sécurisation et optimisation)



Ecommerce :

- Developpement et intégration de boutique Prestashop

- Addons prestashop sur-mesure

- Ergonomie et tunnel de ventes pour une amélioration du taux de conversion



CakePHP & Symfony :

- Gestion de projet et gestion d'equipe dans un projet d'application web avec framework de développement



-------------/ WEBMARKETING / -------------



- Landing page

- Newsletter responsive

- A/B Test

- Intégration Mailchimp





-------------/ IMPRESSION / -------------



Infographie :

- Direction artistique

- PAO (Suite adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, etc.)



Photographie :

- Prise de vue studio et extérieur professionnelle

- Postproduction



Mes compétences :

Webmaster

Infographiste

Wordpress

Référencement

Site internet

Netlinking

Designer

Indesign

Graphiste