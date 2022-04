Alain DEVARIEUX

Après une première étape d'apprentissage en autodidacte, j'ai suivi une formation de Technicien Supérieur Informatique et Télécommunication d'Entreprise d'un an à l'AFPA. Suite à cette formation, j'ai pu intégrer le SIB en 2010 dans l'équipe 'Plateau Technique' où j'ai pu prendre en charge la supervision, les sauvegardes, le traitement des flux de données.

J'ai rejoins l'équipe 'Infrastructure' lors de sa création en 2015. J'occupe depuis un poste d'Administrateur Système avec notamment l'administration de la virtualisation et de l'hyperconergence du DC (Vmware Vsphere, Vmware VSAN, Vmware NSX, Nutanix).

Fin 2016, j'ai créé le groupe Meetup RennesMonitoring