Alain DEVERSIN

DRH Industries & Services |Gestion des Talents |Conduite du Changement |Relations Sociales | Stratégies RH



DRH depuis 15 ans pour des structures internationales de l’Industrie (Schlumberger, Sanofi, Crown) et aussi des Services (Savelys Engie).



Mes domaines d’expertise:



☛Le Développement des compétences:

ex. mise en place de plans de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (G.P.E.C.).



☛La Conduite du Changement:

ex. intégration d'une entreprise familiale franco-française dans un groupe américain.



☛Les Relations Sociales:

ex. négociation et signature d'accords innovants sur les Rémunérations.



☛Le déploiement de Stratégies RH:

ex. création d'un centre de service partagés pour la Paie et le Recrutement.



☛Pratique de l'Anglais au quotidien:

ex. DRH en Angleterre de 2004-2008.



Mes compétences :

CHANGE MANAGEMENT

Acquisition

Talent acquisition

HR BUSINESS PARTNER

Anglais

Stratégie

Gestion de projets

Transformation

Talent management

Apporteur de solutions

Relations sociales

Entreprise matrcielles

Travailler en Angleterre