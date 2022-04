Alain DEZA

Durant mes 16 années d'expérience en conseil en management à l’international, je me suis spécialisé dans le secteur des Télécommunications et Nouvelles Technologies. Intervenant auprès des directeurs fonctionnels de grands groupes du CAC40, je les ai convaincus de me faire confiance dans la résolution de leurs problématiques en matière d'innovation, de finance, de marketing et de vente. J’ai ainsi enrichi ma connaissance du monde du mobile, du fixe et de l’internet, et expérimenté la convergence des métiers et des industries dans ce secteur.



Mes compétences :

Ingénieur

Développement commercial

B2C

Vente

Social CRM

Conseil en management

B2B

International business development

Télécommunications

Marketing stratégique

Stratégie