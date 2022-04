Alain-Didier RAMA-BESSIN

Ingénieur civil en poste comme WASH SPECIALIST chez UNICEF RCA, cela fait 8 années que je travaille dans le secteur des BTP et WASH INFRASTRUCUTRES.



Ces années d'expériences m'ont permis d'acquérir plusieurs compétences dont:



. Compétence Managériale



Bonne connaissance des procédures des ONGs et les systèmes cash for work et voucher for work avec la méthode HIMO.

La supervision, représentation, compétences analytiques, la gestion des équipes, le

renforcement de l'équipe;

Maîtrise des coûts / budgétisation, la formation et l’instruction; gestion de la relation clients, gestion des suivi et évaluation, reporting sur les résultats.

Capacité de travailler sans supervision; Prêt pour de nombreux déplacements et de réinstallation;

Capacité à développer une vision, la mission et les stratégies, chef d’équipe solide avec d'excellentes compétences interpersonnelles et organisationnelles.



· Compétences Techniques

Elaboration de projet, l’évaluation, la gestion, le suivi et la mise en œuvre des interventions d'urgence et de réhabilitation de route, bâtiment et autres ouvrages de Génie civil.

Dimensionnement de structures en béton armé, métallique et mixte dans les normes

Evaluation de cout des structures en béton armé, métallique etc.

Suivi et mise en oeuvre des chantiers de constructions, routes, ouvrages d’art et

Bâtiments.



Participé au DEFI BOUYGUES à Paris en France de 28/11 au 02/12/2011

Participé au Séminaire d'Orientation sur la Stratégie du développement de la RCA organisé par ACTED.



Mes compétences :

AutoCAD

Ingénierie

Construction

Génie civil

Gestion de projet

BTP

Management

Microsoft Project

La supervision