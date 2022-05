Nathalie WEISMAN

Spécialisée dans le domaine de la gestion de l'environnement et de l'accès à l’énergie dans les pays en voie de développement, j'ai à mon actif 9 ans d'expérience professionnelle en conseil, assistance technique, recherche, et développement de projets, en Afrique subsaharienne et en France.



Domaines d'expertise: Accès à l'énergie, changements climatique et finance carbone, RSE, biocarburants, bilan carbone, gestion de projets, Développement Durable, ingénierie de projets...



Mes compétences :

Gestion de projets

Environnement

RSE

Formation