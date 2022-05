Raphaelle BOUIX

Bonjour,



De nationalité française et suisse, originaire de Guyane, ayant vécu à Milwaukee (US), à Reims, à Sydney, en Allemagne et maintenant à Paris, mon profil est résolument international.

Disposant de plus de 4 ans d'expérience en communication institutionnelle et spécialisée depuis 3 ans en web marketing, je suis une spécialiste des canaux d'acquisition de trafic web à l'international.



Mes compétences :

SEO/SEM

Gestion de projet web

Web marketing

Web 2.0