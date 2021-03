Hadrien HILDEBRAND

Entre février 2016 et décembre 2020, j'ai travaillé comme commercial sédentaire chez EasyNeo. Entre 2014 et début 2016, j'ai occupé la fonction de chargé de clientèle chez MSXI pour le compte FORD. En parallèle, j'ai été rédacteur en chef du blog htw-i.com spécialisé sur l'actualité des entreprises allemandes.



Entre juillet 2013 et janvier 2014, j'ai cofondé une société spécialisée dans les études de marché tous secteurs sur l'Allemagne.

Entre fin 2012 et juin 2013, j'ai occupé un poste en tant que responsable commercial et business développement dans l'internet sur les marchés allemands, suédois et hollandais.

Entre 2008 et 2011, j'ai accompagné et conseillé des PME françaises afin de les aider à se développer sur le marché allemand.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Interculturelle

Online marketing

Téléprospection

Prospection commerciale

Création de sites internet

Études de marché

Veille stratégique

Veille concurrentielle

Webmarketing

Commercial

Négociation commerciale