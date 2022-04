Didier LECOHUE

La société NESTravaux est la force commerciale du groupement LALLEMANT sur le Rhône-Alpes.

Avec David, responsable d'agence à Grenoble, et moi même qui m'occupe de l'agence de Bourgoin Jallieu, nous couvrons plusieurs départements sur le Rhône-Alpes.



Notre groupe construit des maisons en ossature bois RESPIR de chez LALLEMANT, également, nous travaillons sur le produit ISOTEX (Bois Béton) pour les clients qui le souhaitent.



Notre rôle est commercial et contractant général, et afin de permettre de travailler comme nous le souhaitions, c'est à dire , avec la philosophie de la performance énergétique, nous nous sommes rapproché du réseau THERMICONSEIL, , bureau d'études thermique.



Notre démarche s'inscrit dans une offre globale, qu'elle soit dans la construction, la rénovation, et extension/surélévation, notre démarche reste la même, ce sont les ingénieurs THERMICONSEIL qui orientent nos clients vers l'excellence thermique.



Les matériaux que nous employons ont été particulièrement sélectionné en nous appuyant sur des critères de performance acoustique, thermique et résistance.



Mes compétences :

installation industrielle

Mécanique générale

Électromécanique

Tuyauterie Industrielle

Mécanique des fluides

Direction de projet

Coordination de travaux

Energies renouvelables

Conduite de chantier

Relations clients

Relation fournisseurs

Gestion de contrats