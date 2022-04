Bonjour,



bienvenu sur mon profil.



Je suis le responsable développement de la SAS A2PRO, société qui développe deux secteurs, AXEO TRAVAUX sur le premier segment, voirArray

et la seconde activité liée à l'industrie.



En recrutement permanent, je recherche des candidats au métier de conseiller de travaux, je recherche également des profils MASTER, et enfin, toutes personnes et entreprises souhaitant nous rejoindre en portage salarial ou voir même pour être référencé.



En ce qui concerne les métiers de l'industrie, je vous invite à me contacter, le site A2PRO Industries est en cours de réalisation et ne sera prêt que dans quelques semaines.



Bien cordialement



Didier LECOHUE

04.58.01.00.07 et 06.33.92.64.73

dlecohue@axeotravaux.fr



Mes compétences :

Recrutement