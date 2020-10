Patrice DEBONNE-GEORGES (DEBONNE)

Accompagner les PME/PMI TPE dans leur démarches en Ressources Humaines :

Recrutement, GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences), Diversité, Handicap, SIRH...

Suivez moi sur Viadeo, tweeter (@DEBONNEPatr), Google+ ou Facebook et contactez moi si vous désirez plus de renseignements.



Mes compétences :

SIRH

Développement rh

Recrutement

Suite office

Linux

Management d'équipe

Travail collaboratif

Ressources Humaines

Informatique

Électronique

GPEC

Paye

Adaptabilité

Open source

Pragmatique

Sociable



Référent de la section Handisub du Sporting Club Surgèrien Plongée

Initiateur Plongée E2, enseigant plongée Handisport et Sport adapté.