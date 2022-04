Aurélie BOURDET

# Chargée de recrutement pour Vinci Construction au sein de la branche spécialisée en Réhabilitation d’ouvrages fonctionnels.

# Expertise de 2 ans en cabinet de recrutement.



# Passionnée par les relations humaines.

# Motivée par l’entrepreneuriat et l’innovation en générale.



J’aime booster la créativité, le leadership et plus globalement les projets de chaque femme et homme que je rencontre.



#créer #développer #organiser #échanger #dynamisme #stratégie #écoute #accompagner #allerplusloin #challenger #recrutement #créative #participative #entrepreneuse #curieuse



Mes compétences :

Négociation

Vente B to B

Management

Organisation