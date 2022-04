Aurélie BOURDET

Bonjour,



Je suis Aurélie, jeune cadre dynamique en recherche active d'emploi en Ile de France.



Après avoir passé 4 ans chez Danone Produits Frais France en tant que chef de marché grandes et moyennes surfaces, je suis aujourd’hui envieuse d'avancer dans mon projet professionnel et de découvrir de nouveaux aspects business.

De nature très rigoureuse, organisée, analytique et souriante ces 4 dernières années m'ont également permis d'acquérir une très grande orientation business, de fortes compétences managériales, de grandes capacités de prise de recul et de priorisation, ainsi qu'une forte aisance relationnelle.

J'ai un attrait particulier pour les produits de grande consommation et la stratégie de commercialisation qui les entoure.



Je me tiens à l'écoute de vos propositions.



A Bientôt.



Mes compétences :

Force de proposition

Autonomie

Analyse stratégique

Compétences informatiques (création d'outils perso

Adaptabilité

Détermination

Développement commercial

Développement managérial

ANALYSE

Microsoft Windows