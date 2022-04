Hakim MECHAREK

Fondateur et Gérant de l'agence de communication " Processus communication".

Spécialités :

- Conception et Gestion de site web sous CMS

- Référencement web ( Naturel et payant )

- Création graphique ( Photoshop / Illustrator / InDesign )

- Réseaux ( Installation et Configuration )

- Gestion de l'information et de la documentation



Professeur documentaliste à l’Académie de Versailles / Collège Louis Pasteur



Mes compétences :

Dreamweaver

MySQL

Openoffice

Adobe Acrobat

Gestion des stocks

Adobe InDesign

Adobe illustrator

Oracle

Adobe photoshop

CSS

Javascript

PMB

News letter

Google analytics

Perl

Twitter @Eugenie_OR

Google+

Flux RSS

HTML

Picasa 3

WampServer

Microsoft office

FileZilla

Facebook

Google AdSense

Linux

Windows

Oxygen

Joomla

PHP

XML

Google adwords

Webmarketing

Référencement naturel

Documentaliste

Réseaux sociaux