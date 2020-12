Chantal ENGEL (ENGEL)

Ressources Humaines et Marketing ?

Trop souvent, ces deux disciplines s’ignorent. Voire se méprisent. Toutes deux, pourtant, ont des objectifs similaires : attirer, mobiliser, fidéliser, influencer… et parfois des approches diamétralement opposées !

Entre la France et l’international, j’ai suivi un parcours dans le Marketing, la Veille et les Ressources Humaines en entreprise. Responsable marketing puis DRH, membre de Comités de Direction, je me suis peu à peu forgé ces convictions :

• Les fonctions « support » ont tout à gagner à s’approprier les approches et outils du marketing et des RH et à se positionner comme de véritables partenaires des opérationnels pour servir les stratégies de l’entreprise.

• La culture d'entreprise constitue un levier fort dans la capacité de l'entreprise à attirer et mobiliser les talents ; cette culture est l'essence même d'une marque employeur authentique et différentiante.



Au cours de mes différentes expériences, j’ai développé une solide expertise :

• dans la réalisation de diagnostics stratégiques,

• dans la définition d’un positionnement et d’une identité spécifiques,

• dans l'élaboration d’une "promesse" vis-à-vis des clients internes, salariés et/ou candidats,

• et dans la mise en œuvre de cette promesse au quotidien,

que ce soit pour des équipes RH, IT, ou plus globalement pour l’entreprise en tant qu'employeur.



Mon ambition ? Faire des fonctions « support » des partenaires à forte-valeur ajoutée, au cœur des enjeux de l’époque, au service d’entreprises conscientes de leur environnement et soucieuses de leur réputation.





Mes compétences :

Marketing RH

DRH

Marque Employeur

Développement RH

Médiation

Stratégie RH

Communication RH

Management

Conduite du changement

Leadership

Marketing de la DSI