Alexandre DEBRAND

Vous avez dus mal à faire des économies! Vous avez des doutes sur les compétences de certains employés, des factures de carburants qui crèvent le Plafonds! Vous voulez augmenter un rendement rapidement...etc...



J'aime les défis, autodidacte et très rigoureux dans mon travail. Très respectueux du règlement je ne supporte pas l oisiveté et la paraisse.

Minutieux et organisé Je n aime pas perdre mon temps,car le temps c'est de l argent.

Mon objectif est d être meilleur chaques jours , le bien de l entreprise est ma priorité, toutes mes décisions sont prises dans ce sens.

De nature ambitieux et déterminé dans mes objectifs.



Mes compétences :

Diriger une équipe

Organisé et méthodique

Marketing

Ambassadeur de l entreprise

Métrages et devis

Animateur de brainstorming

Analyse système d entreprise

Responsable parc des véhicules

A l écoute de la clientèle

Analyse stratégique