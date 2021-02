Sébastien DELECROIX

Tel. : 06.58.20.39.48

Mail : sbdelecroix@gmail.com



Compétences fonctionnelles :

• Rédaction de cahier des charges,

• spécification,

• conception,

• modélisation formelle,

• validation,

• Méthodologie :

- > U.M.L.,

- > S.D.L.,

- > méthode Agile,

- > SCRUM.



Compétences techniques :

• Bases de données relationnelles et objet,

• architecture distribuée,

• systèmes UNIX,

• cryptographie,

• administration réseau,

• outils :

- > Langages : Bash, Perl, Python, C, C++, C# (WPF), Java, S.Q.L.

- > Logiciels : I.B.M. Rational Clearcase, I.B.M. Rational Synergy, Eclipse, Visual Studio, Versant Object Database, Apache Ant, SVN.

- > Systèmes : Windows, Debian G.N.U. Linux, CentOS, RedHat.

- > Normes : CORBA.



Diplômes/certifications :

• 2011 : Diplôme d'ingénieur de l'ISEN, majeure Génie Logiciel.

• 2011 : Formation sécurité incendie.

• 2010 : Formation S.S.T.

• 2009 : C.A.E. (Certificate of Advanced English) of Cambridge.

• 2007 : F.C.E. (First Certificate in English) of Cambridge.

• Permis de conduire catégories B et B1.



Expérience professionnelle :

• 2012-2014 : C.D.I. à AUSY :

- > Conception détaillée et développement pour A.E.R. (Définition d'une interface tactile adaptée au traitement de données en masse),

- > Développement et intégration software pour Sagem D.S. (Correction et évolution de logiciel militaire).

• 2010-2011 : Thales Systèmes Aéroportés en développement et intégration software (Maturité de configuration logicielle de système C.2).

• 2010 : stage à Thales Systèmes Aéroportés en étude et conception software (Modèle d'agent réactif supervisé).

• 2009 : stage à Cylande C.S. en étude et conception software (Refonte de l'Intranet de relations client/développeurs).

• 2007-2008 : Responsable communication du Club Robotique ISEN.



Projets effectués hors contrat :

• Étude et développement d'un langage de programmation pour architecture distribuée.



Mes compétences :

Administration

administration réseau

agile

Agile SCRUM

ANT

Architecture

Architecture distribuée

Base de données

Bash

CAE

CentOS

Clearcase

CORBA

Cryptographie

Debian

FCE

JAVA

Linux

Linux Debian

Microsoft SQL

Modélisation

Perl

Prolog

Scrum

SDL

UML

UNIX

Versant

Aéronautique

Gestion de projet

Management