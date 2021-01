Sébastien QUESSADA

Bonjour et merci de consulter mon profil,



Étant passionné d'informatique depuis quelques années déjà, j'ai tout naturellement choisi d'en faire mon métier. Bien que mon profil puisse paraître à première vue "atypique", je le qualifierais plutôt comme étant polyvalent.



En effet, de par mon parcours scolaire et mes divers expériences professionnelles, j'ai pu acquérir et développer divers connaissances, aussi bien en support utilisateurs qu'en programmation en passant par la réparation d'ordinateurs.



Actuellement en poste jusqu'au 28 Février 2021, je suis dès à présent à l'écoute de nouvelles opportunités.



Mobilité : Alsace, Doubs, Territoire de Belfort, Suisse.