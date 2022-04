Cyril JARNIAS

Expert en gestion de patrimoine, je vous propose un SERVICE SUR MESURE POUR VOTRE PATRIMOINE.



Je crois que pour conseiller objectivement sur son patrimoine, le SERVICE doit passer devant la vente de PRODUITS.



Découvrez mon siteArray 100% service pour :



Réduire vos impôts?

Financer votre retraite ou la calculer?

Analyser et trouver des placements?

Acheter un bien immobilier? le vendre? le financer à crédit?

Protéger votre famille?

Améliorer votre pouvoir d'achat et gérer mieux votre budget?



Ne faites pas que visiter mon profil : vous pouvez me contacter sur contact@cyriljarnias.fr et échangeons sur nos réseaux et nos besoins professionnels respectifs!



Je suis toujours à l'écoute d'opportunités.



> > Expert en gestion de patrimoine et consultant maîtrise d'ouvrage, mao assurance vie, produits d'épargne et opcvm.

Je développe depuis 15 ans une expertise sur ces métiers et sur internet.



Mes compétences :

Management

Maîtrise d'ouvrage

Organisation du travail

Commercial

Responsable

Blog

Assurance vie

Conseil

Fiscalité

Finance

Opcvm

Informatique

Consultant

Défiscalisation

Gestion de patrimoine