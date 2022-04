François PAPON

J'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le management d'activités commerciales, financières et techniques et une double formation BAC+5 : Ingénierie Spatiale et MBA Management.



Je suis depuis avril 2018 en charge du développement de la société Corsair System.



Mes compétences :

Spatial

Négociation

Finance

Recrutement

Management

Commercial

Business

Astronomie

Contrôle de gestion

Marketing

Relationnel

Physique, Ingénierie

Stratégie

Droit

Ressources humaines