Emmanuel PORTANERY

Je suis en activité Libérale pour la Formation Professionnelle (1992) et le Coaching (1998) ; j ' interviens dans les domaines du Management , du Leadership , de la Négociation , et du Développement Personnel pour les Dirigeants, les Cadres à Haut Potentiel, et autres collaborateurs. J ' ai co-piloté un projet de coaching d 'équipe en CODIR concernant une équipe de 6 Coachs partenaires dans le Groupe MORNAY. J ' ai participé à un projet de Reclassement pendant 2 ans avec le Groupe ARJOWIGGINS.

Mes principaux clients sont dans les domaines de la Banque , les Services aux entreprises , l ' Industrie , l ' Aéronautique , la Restauration, la Presse et le Design .

Je suis diplômé en Psychologie et ESC , Enseignant en PNL , Certifié en Analyse Transactionnelle, formé en Neurosciences.



J' ai été Associé, puis Associé Dirigeant Actif chez PNL REPERE de 1999 à 2004, non actif de 2004 à 2008, puis j ' ai vendu mes parts avant la crise ; j ' ai aussi co-piloté un projet de reclassement en entreprise, et je suis Partenaire Externe depuis 1995 avec la CEGOS pour des projets de Formation Inter et Intra Entreprises, Coaching Cadres Dirigeants .



J ' ai été formé au Coaching par le Dr Guy SLAKMON de 1993 à 1995, et par Brian VANDERHORST de 2000 à 2003. J 'interviens à SUPELEC et je suis intervenu plusieurs années à l ' EDC (ESC à Paris).



6e livre coécrit sorti en Sept 2015 : "Exprimer sa Gratitude pour vivre heureux" (ESF)

J'ai coécrit chez Eyrolles "Transformez votre colère en énergie positive" publié en Janvier 2014, mon 5e ouvrage.



Management Aout 2012 a repris 12 pages dans le cahier "Confiance en soi" qui sont tirées de "Boostez votre confiance en vous" que j'ai publié chez ESF en 2011



j'ai réalisé 5 vidéos sur "le Qi-Gong en entreprise" avec Qi-Gong TV en Juillet 2012, accessibles surArray



j'ai réalisé aussi des vidéos sur "Se sortir d'un Conflit" (3), sur "Appel d' Offres, les Pièges à éviter" (6) et sur "Un nouveau poste, quel comportements adopter ?" (2), via Dailymotion et Denis Laurent chezArray



Dans " DIRIGEANT(S) " No 94 de Mars 2012, la mensuel des Directeurs du secteur sanitaire et social, j ' ai réalisé un test en 2 pages sur les 4 PROFILS DU LEADER .



Dans " LE MONDE DE L ' INTELLIGENCE " de Décembre/Janvier 2012 , N° 22 , vous allez découvrir 10 PAGES en Cahier Pratique de mon ouvrage : BOOSTEZ VOTRE CONFIANCE EN VOUS " (ESF) . Mon eurl :Array vous y trouverez des Dossiers, des Test à Télécharger, et des articles. J ' ai réalisé en Septembre 2011 un Nouvel ouvrage : " BOOSTEZ VOTRE CONFIANCE EN VOUS " chez ESF ; c 'est un cahier d 'exercices pour augmenter sa Confiance en Soi ; il est disponible à la FNAC , sur Amazon.com , surArray et en librairies.

Les dessins sont de Rachid Marai.



J'ai réalisé une Vidéo sur "CONVAINCRE AVEC HONNÊTE" avec la société Weelearn sur 5 modules d 'un total de 1H48mn ; Disponible en "streaming" et en téléchargement depuis fin Janvier 2011 surArray ; dès MAINTENANT , vous pouvez découvrir sur weelearn.fr ,3mn11s de Vidéo Gratuite ; cette Formation est en streaming et téléchargement.



Cette vidéo est déjà proposée sur des sites Français, Japonais, Brésilien et Russe.



Vous pouvez aussi consulter mes Tweets sur http://twitter.com/EPortanery





J ' ai co-écrit : " RÉVÉLEZ VOS TALENTS DE LEADER " chez ESF , " LE GUIDE DU MANAGEMENT ET DU LEADERSHIP " chez RETZ , et PERSUADER AVEC HONNÊTETÉ " chez ESF. Autre co-réalisation : Test " AVEZ VOUS LE LOOK DE L ' EMPLOI " magazine STRATÉGIES 09/2004 .





