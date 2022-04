Francis SCHLOUPPE

Diplômé de l'EAP - ESCP

Praticien PNL

Certifié coach méthode "Center for Performance and Alignement" Jan Ardui/ PNL Repère

formé en Analyse Transactionnelle, Systémie, Process Com, LAB Profile, MAP



J'ai 25 ans de direction d'entreprise.

J'ai organisé une fusion absorption et j'ai réussi 3 sauvetages d'entreprise. De là est né mon goût pour les Ressources Humaines

Je suis depuis Juillet 2009 master en gestion des émotions - gestion du stress

Mes compétences :

Accompagnement du changement

Coaching

Executive coaching

Conduite du changement

Pnl

Management