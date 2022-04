Antoine HOOREMAN

Master 1 en Droit européen option Droit social, Master 2 en Développement des Ressources Humaines

Expérience mixte en Cabinet de conseil RH et en entreprise je dispose de compétences reconnues sur plusieurs domaines RH tels que le recrutement, la gestion des carrières, la formation, la rémunération, le disciplinaire et ce aux contacts de profils diversifiés (cadre ou non cadre) au sein de nombreux secteurs d'activité



Mes compétences :

Droit social

Management

Ressources Humaines

Hôtellerie

Gestion de carrière

Tourisme

Recrutement

Conseil

Formation