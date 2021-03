Cumin ANGELA

ANGEBULLE

Théâtre pédagogique comme action de transformation

Organisme professionnel de formation et d'accompagnement

Développement personnel: le théâtre mis au service de la conscience (méthode spécifique)

Entreprises et particuliers



Ateliers, formations, conférences, spectacles

Théâtre pour enfants, Théâtre d'entreprise, Analyse de pratique, Prévention...

Coaching individuel, training collectif, bilan psychosomatique



Un concept original pour se former et se trans'former !

Communiquer des messages, opérer des prises de conscience, développer de nouvelles formes de management...



Angela Cumin axe depuis plusieurs années ses compétences de psychosomaticienne et de psychosociologue autour de l’écriture et du théâtre en particulier, pour accompagner le changement et son processus de transformation. Créatrice d’une méthode spécifique, elle donne régulièrement des conférences, joue des spectacles et anime des ateliers pour les entreprises et les particuliers. Dépassement de soi, stress, blocages, gestion des conflits et autres histoires de vie servent de thématiques à des prises de conscience et des mises en action durables. Une technique efficace qui permet à chacun de se fabriquer ses propres outils de vie. Ses propres règles. Comme n’importe quel autre jeu...." Je n' accompagne pas les entreprises vers la voie du changement mais plutôt vers la voie de la conscience. Le programme est très simple et permet à chacun de trouver sa propre motivation dans une action collective commune".

Certaines entreprises innovantes ont décidé de se pencher sur de nouvelles méthodes de management avec l'intervention externe de spécialistes en accompagnement professionnel.

Angebulle s'associe depuis 2011 à cette démarche en proposant des formations destinées aux différents acteurs de l'entreprise.

La prévention des risques psychociaux sera la priorité de cette rentrée avec des réponses efficaces et adaptées. Un dispositif de sensibilisation préventive et d'accompagnement sera mis en place pour gérer les conflits, dépasser les situations de crise, développer l'intelligence collective ou optimiser les performances.

Des outils de prévention pour créer un environnement positif et replacer l'humain au coeur de l'entreprise.

Pour allez plus loin, allons y ensemble !



*Possibilité de tournée sur les sites des grands Groupes



Prévention par le : Spectacle/Conférence

Action par les ateliers, les formations et les stages

Rires et lâcher prise par le : teambulding



Méthode théâtrale R' Et SI soutenue par l'Université Paris 8.

Objectif: le dépassement de soi par l'individualisation











