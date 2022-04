Norbert MOUYAL

Voilà deux bonnes décennies que je suis spécialisé dans l'événementiel essentiellement lié aux RESSOURCES HUMAINES . ON PEUT RAJOUTER à cela une passion pour la formation à la prise de parole en publique et puis une grande fidélité à un événement particulier qui s'appelle Solutions ressources Humaines , qui fête ses 20 ans en 2014 et pour lequel j'use de mon savoir faire pour confectionner chaque année l'ensemble du programme de conférences de ce grand événement; MËME TOPO POUR LE petit frère RH qui vient de naitre à Lyon ET QUI PROMET UN GROS SUCC7S POUR SA DEUXIEME EDITION en 2014.





Mes compétences :

Ressources humaines

DYNAMIQUE DE GROUPE

Conseil

Auteur et metteur en scène pour grand public et e