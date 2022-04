Norbert MOUYAL consultant Expert en événementiel

Son crédo : Faire émerger et valoriser le capital humain au sein de l’entreprise

Un seul et même objectif, une unique finalité : l’utilisation maximale des immenses

Capacités et potentialités de l’être humain

Son parcours

Direction et co-coordination de la programmation des conférences du salon SOLUTIONS

RESSOURCES HUMAINES, 1 er salon national sur les Ressources Humaines créé par Norbert

MOUYAL pour le groupe INFOPROMOTIONS en 1994.

• Créateur et organisateur de concepts Evénementiels. SIRH DE MARRAKECH, FIGURES DE PROUE, Rencontres du Management et des Ressources humaines à LYON……

• Metteur en scène, comédien

• Coaching de dirigeants de dirigeants et cadres

• Les journées Formation SRH



20 ans au cœur des Ressources Humaines



Ses concepts sont toujours construits autour de la convivialité, l’échange entre les participants et l’efficacité de la thématique abordée.



En contact permanent avec le milieu artistique, il offre une panoplie de prestations variées pour les entreprises qui veulent mettre en place des moyens ludiques au service de leur communication et de leur formation.

Mes compétences :

évènementiel dédié au Management aux RH et à la fo