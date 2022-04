Alain CRÉHANGE

Côté cour : 20 ans d'expérience en création et développement d'activités de marketing direct (presse et édition).



Côté jardin : 4 livres reposant sur l'humour, le décalage, le plaisir de jouer avec les mots et les images.



Au centre : une activité de conseil et d'accompagnement en marketing direct et communication écrite. Une double compétence pour conjuguer le respect des fondamentaux et la capacité de raisonner "hors cadre".



MON ACTUALITE :

Novembre 2010 : sortie de mon nouveau livre, Le Pornithorynque est-il lustré ?

Pour plus d'informations : http://alain.crehange.pagesperso-orange.fr/pornitho_lustre.html

TOUS MES LIVRES :



Le Pornithorynque est un salopare

Dictionnaire de mots-valises (1001 Nuits, 2004)



L'Anarchiviste et le biblioteckel

Dictionnaire de mots-valises (1001 Nuits, 2006)



En peinture, Simone !

Petite anthologie imaginaire de la 2CV dans l'histoire de l'art occidental (Fage éditions, 2007)



Le Pornithorynque est-il lustré ?

L'intégrale des mots-valises, illustrée par Eric Arbez (Fage éditions, 2010)

ATELIER "CREATION DE MOTS-VALISES"



Au confluent de mes activités d'auteur et de consultant, je propose un atelier de création de mots-valises, à destination des entreprises (créativité, maîtrise de l'écrit, confiance en soi), des bibliothèques et médiathèques, des établissements d'enseignement, des manifestations culturelles...



Voir : http://pagesperso-orange.fr/alain.crehange/atelierrmotsval.html



Mon site Internet :

http://pagesperso-orange.fr/alain.crehange



Mes compétences :

Littérature

Vente à distance

Consultant

Édition

Marketing direct

Écriture