Patrick JOUANNES

J'ai voulu vous ajouter à mes contacts parce que je crée des dictionnaires en ligne gratuits et que je recherche toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées par mon travail. En principe tout un chacun a un jour ou l'autre besoin d'un bon dictionnaire. L'avantage du dictionnaire électronique est qu'on peut le mettre à jour en temps réel alors qu'un dictionnaire papier vieillit dès qu'il est achevé d'être rédigé. Mais je ne suis en aucun cas un ennemi du support papier. Ces deux formes sont simplement complémentaires.

Je suis, excusez le terme barbare, dictionnairicien, je crée des bases de données qui sont les équivalentes des dictionnaires papier mais avec l'avantage de pouvoir être mis à jour éternellement. Google se sert de ces bases pour faire fonctionner ses traducteurs automatiques.

Je pense que l'intelligence artificielle passera forcément tout d'abord par des ordinateurs capables de "comprendre" un texte.



Salutations, Patrick Jouannès



Au commencement était le verbe... Le monde ne peut se passer de communiquer à l'heure où notre planète devient si petite et où nous sommes si nombreux. Je suis linguiste mais je suis aussi social, politique et économique. Le système actuel est moribond car il s'appuie sur un monde bipolaire où la moitié au moins des membres de la communauté mondiale ne possède pas de richesses suffisantes. Seul le partage équitable des richesses fera que chacun aura ce qu'il mérite selon ses aptitudes mais sans sur-évaluation ou sous-évaluation. Tout citoyen doit avoir un toit au dessus de la tête, un accès à la nourriture, à l'éducation, à la consommation raisonnable des richesses produites par la terre. Aucun homme ne doit être exclus du marché car c'est le pouvoir d'acheter qui engendre le bien-être général. Aucun vendeur ne pourra vendre si ses acheteurs sont pauvres et il s'appauvrira à son tour. Ces évidences devaient être inscrites en lettres lumineuses dans toute bonne constitution. Le partage est aussi le partage du travail car l'homme aura de façon exponentielle de moins en moins de tâches à accomplir grâce à la haute technologie. Partager le travail sous-entend augmenter les salaires à l'heure pour que ceux qui choisissent de travailler moins puissent vivre dignement. L'homme de demain doit pouvoir disposer d'un long temps libre et d'une source de revenu proche de son domicile. Hors de ce chemin point de salut....



Étant désormais conseiller municipal de Lachapelle Saint Pierre je fais appel à toute personne pouvant apporter un + à notre village. Notre objectif est d'empêcher ce village de dépasser le nombre fatidique des 1000 habitants. Notre village est formidable comme il est, mais nous avons besoin de professions et de talents. De nombreuses maisons sont à vendre à Lachapelle Saint Pierre mais elles sont chères et une certaine "élite financière", des "privilégiés" pourront seuls acheter ces maisons. Nous avons besoin d'un médecin, nous avons besoin de gens pouvant fournir un emploi à nos 8% de chômeurs. Vous pouvez contacter la mairie de Lachapelle Saint Pierre pour toutes vos propositions et idées géniales. Vous pouvez me joindre à dictionaric@aol.com en écrivant en titre "Lachapelle" pour que votre message ne disparaisse pas dans les spams.



UN GRAND SALUT À TOUS ! Patrick Jouannès



Mes compétences :

Polyvalence

Enseignance.

Apprenance