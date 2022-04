Alain DIEUMEGARD

Diplômé en Art graphique, après 14 ans d’activité au sein de diverses agences de design et de communication (Lonsdale Design - Paris, Alizé conseil - Lorient, Callichrome - Rennes…) qui m’ont permis de développer un langage graphique créatif et original, j’ai choisi de continuer mon aventure de façon indépendante. Ce savoir faire me permet aujourd’hui en tant que graphiste freelance d’assurer la création et le design d’outils de communication Print efficaces avec un style personnel apprécié



Mes services en qualité de directeur artistique et graphiste designer freelance s’adressent aussi bien à une agence marketing ou studio graphique en sous-traitance qu’à une société qu’elle soit une PME, Coopérative, Association, privé...



- créer, relooker votre communication graphique,

- valoriser votre image en fonction des supports de communication que vous aurez choisis,

- être à votre écoute et vous conseiller efficacement,

- répondre rapidement à votre demande et garder, toujours, une exigence dans la qualité des services proposés.



Mes compétences :

Art

Communication

Conseil

Design

Édition

Mac

Mise en page

Packaging

Packaging Design

Peinture

Rigueur

Graphisme

Adobe Photoshop

Mac OS

Adobe Illustrator

Culture

Réseaux sociaux

Adobe InDesign