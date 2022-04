Alain DJEUGA NITCHEU

Bonjour,



Attaché de Direction des Ressources Humaines de formation [réf. Centre National Privé de Formation à Distance (CNFDI) – 124, Avenue du Général Leclerc 91802 BRUNOY CEDEX France], mes compétences sont assez variées et riches: Communication, Droit du travail, Formation, Étude du comportement, Gestion des carrières, Protection sociale et réglementation, Paie et travaux connexes avec le logiciel Ciel Paye, Psychologie et connaissance de l’entreprise, Techniques de recrutement, et bien d’autres encore) témoigne de ma Attaché Direction des ressources Humaines de formation et assurant à l'heure actuelle les fonctions d'assistant de direction dans une structure de la place.Mais toujours à la recherche du meilleur.



Ma carrière professionnelle a débuté en 2008 avec la société de Prestation de Services au Cameroun (SOPRESCAM), activité principale: Recrutement – Placement – Gestion du personnel Intérimaire et les responsabilités suivantes m'ont été assignées:

- Accueil, réception des demandeurs d’emploi, des ouvriers

- Constitution et Suivi des dossiers d’immatriculation et d’accident de travail

- Classement des documents et Gestion des archives

- Préparation et rédaction des Compte-rendu des réunions de l’entreprise

- Recrutement, Gestion des contrats.



Hors du cadre professionnel, je participe également aux activités de la Croix- Rouge Camerounaise :

- Secouriste : Interventions d’urgence (sinistres, catastrophes), Couvertures et campagnes sanitaires

- Agent de Recherche Sociale : Recherche des personnes disparues et rétablissement des liens familiaux entre des personnes séparées du fait de la guerre.



Mes compétences :

Gestion des carrières et de la formation

Recrutement

Protection sociale et réglementation

Conduite automobile

Paie

Développement personnel

Gestion sociale