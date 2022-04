Bonjour,

Je suis à votre service pour animer vos manifestations sportives populaires, en particulier dans le domaine de la course à pied où je baigne depuis mes plus jeunes années en Anjou en particulier ...

Accueil, personalisation, présentation, interview,... sont mes domaines privilégiés, tout ça avec le sourire et la bonne humeur bien sûr !

A bientôt !

Alain Dohin