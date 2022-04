Savoir-Faire

Suivi de projets techniques, de la phase de conception à l’industrialisation.

Amélioration continue des process industriels existants.

Management : pilotage et coordination d’équipes, management direct et indirect.



Expertises

Procédé de fabrication de cartes plastiques et cartes à puces.

Impression : sérigraphie, offset, numérique.

Lamination : cartes PVC, PET et PC

Qualité : audit ISO 9001 v2000