Alain DONISCHAL

J'étais depuis le 13 Février 2012 et jusqu'à Janvier 2019, le Responsable régional des ventes du secteur Médico-social sur la région Est, du Groupe PRATICIMA ( CIMA - PRATICDOSE - ALTITUDE - Fauteuils médicaux PIERSON ): Fabricant d'équipement médical.

Cette entreprise conçoit,fabrique et commercialise des biens d'équipements médicaux destinés aux établissements de santé: Circuit du Médicament, Aménagement de salles de soins, de pharmacie, Gestion du linge, Pesage médical et transfert hospitalier, PDA (Préparation des doses à administrer).





De Septembre 2002 à Janvier 2011, j'étais le Responsable Régional des Ventes RHF sur la région Est de la France de la société Mélitta SystemService France filiale du groupe allemand Mélitta.Cette société commercialise des machines à Café toutes automatiques haut de gamme à une clientèle professionnelle (Hôtels - Brasseries - Restaurants - Collectivités - Revendeurs - Cuisinistes).



Spécialisations : Recruté dans le cadre de la création de ce poste. Développement des ventes auprès des clients en BtoB.

Création et suivi de l'activité d'un réseau de revendeurs installateurs ,cuisinistes, bureaux d'études, agenceurs.