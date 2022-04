Alain DONISCHAL

J'étais depuis le 13 Février 2012 jusqu'à Janvier 2019, le Responsable régional des ventes secteur Médico-social et Distributeurs sur la région Est, du Groupe PRATICIMA ( CIMA -PRATICDOSE- ADHESIA EQUIPEMENT- PIERSON MEDICAL ): Fabricant d'équipement médical.

Cette entreprise conçoit,fabrique et commercialise des biens d'équipements médicaux destinés aux établissements de santé: Circuit du Médicament,Aménagement de salles de soins, de pharmacie, Gestion du linge,Pesage médical et transfert hospitalier.

Pierson fabrique et commercialise des fauteuils médicaux et des fauteuils de repos.

Nous proposons aussi une solution d'organisation d'externalisation de la préparation des médicaments en établissements de santé ( PDA LOGICIEL MODULOTRACK )



Mes compétences :

Vente

Agroalimentaire

Technico-commercial

Médical

Réseau

CHR