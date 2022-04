Alain DORION

Vous pouvez me contacter dès maintenant.



Je recherche idéalement un poste de géomètre aux alentours de Metz.



Je suis intéressé par l'aspect foncier (juridique, relationnel) de mon métier. Il requiert de la précision. De fait je me place d'emblée en situation d'autocontrôle. Mon dernier emploi m'a permis de développer mon gout pour la topographie, le lever de corps de rue, en y intégrant le plaisir de tenir un rythme terrain efficace.



J'aime mon métier pour les échanges et les connaissances qu'il permet de partager.

Je souhaite travailler dans un cabinet de géomètres experts.



Mes compétences :

Topographie

Travaux publics

Liaisons souterraines