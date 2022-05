Nicolas LEFEBVRE

Le Géomètre-Expert joue un rôle de premier plan dans la définition des biens fonciers et le respect de la propriété, droit fondamental inscrit dans les textes constitutionnels français et européens. En plus des activités réservées par la loi, il assure des missions de conseil et d’accompagnement pour une large clientèle : particuliers, professionnels, collectivités locales, entreprises de BTP, aménageurs…



Associé au sein du Cabinet CALDEA je suis en charge de développer le secteur de la Métropole rouennaise. Mes associés, Stéphane DE VRIESE et Guillaume DEBOOS sont situés respectivement au NEUBOURG et à VERNON. Particulier, Professionnel ou Collectivité nous vous accompagnons dans vos projets nécessitant l’expertise d’un Géomètre-Expert en Seine-Maritime, Eure et Ouest parisien.



Spécialistes de la copropriété, nous sommes en mesure d’établir la division de votre immeuble.

Nous réalisons également pour vous tous travaux fonciers, de délimitation et de bornage.

Nous nous chargeons de dresser les dossiers de demande nécessaires à la création de terrain à bâtir ou de tout autre projet.

Notre Bureau d’Etudes VRD (Voirie Réseaux Divers), intervient à travers diverses missions de maîtrise d’œuvre VRD (pré étude, conception, consultation des entreprises, et suivi des travaux) et d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (dossiers réglementaires et demandes de subventions) sur des projets d’aménagement du territoire de tous ordres et toutes échelles, de la conception à la réalisation.

Enfin nous réalisons pour vous toutes sortes de missions topographiques : relevés terrestres, géoréférencement de réseaux, plans d’intérieur de bâtiments, etc…

Équipés de matériel performant, nous pouvons implanter avec précision tout type de bâtiments (maison individuelle, bâtiment industriel, etc…) et vérifier la position géographique de tout ouvrage.



Mes compétences :

VRD

Topographie

Covadis et des logiciels de dimensionnement

Autocad

Géomètre

Aménagement foncier

Commercial

Urbanisme

Realworks

Scanner 3D

Geoprod