Alain DRUOT

Presse écrite, radio et télévision l'essentiel c'est de pouvoir raconter les histoires du quotidien. Préventique, le Sillon pour l'écrit, Radio Porcelaine (les débuts !) Europe 2, BFM, Europe 1, pour la radio. Demain ! et 7ALimoges pour la télévision. A peine trois lignes pour 30 ans de métier. On est peu de chose, non ?





Mes compétences :

Journaliste reporter d'images

Montage vidéo