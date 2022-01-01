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Alain DUBOIS

BISCHHEIM

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Pléneuf-Val-André dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

TOUJOURS AUX COTES DE MANAGERS QUI ONT SU PARTAGER LEURS CONNAISSANCES ET ME FAIRE CONFIANCE J'AI EVOLUE NATURELLEMENT DANS DES FONCTIONS MANAGERIALES ALLIANT CONNAISSANCES TECHNIQUES ET TALENTS D'ORATEUR ET DE NEGOCIATEUR TOUT EN VALORISANT LE RETOUR D'EXPERIENCE AU PROFIT DE MON ENTOURAGE ET DE MES COLLABORATEURS EN PARTICULIER.

JE SUIS MEMBRE ACTIF DE L'ADEPTA EN TANT QUE PRESIDENT DE LA FILIERE LAIT QUE J'ANIME DEPUIS 2002.

Mes compétences :
Commercial
Développement commercial
Energie
Manager

Entreprises

  • AXIMA REFRIGERATION - DIRECTEUR COMMERCIAL

    BISCHHEIM 2005 - maintenant SOCIETE DU GROUPE GDFSUEZ SPECIALISEE DANS LES INSTALLATIONS DE FROID INDUSTRIEL ET DE TRAITEMENT D'AIR DES SALLES DE PROCESS DESTINEES AUX INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES.
    DEVELOPPEMENT COMMERCIALE DE L'ACTIVITE AVEC OBJECTIFS DE DIVERSIFICATION DU PROTEFEUILLE CLIENTS ET AMORCE DE L'APPROCHE EXPORT.
    CONQUETE DE NOUVEAUX GRANDS COMPTES TELS QUE ANDROS,MENISSEZ,BIGARD,BONGRAIN,BRIOCHE DOREE, NEUHAUSER Etc AVEC CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRE DE 10M€ EN 2005 A 18,5 M€ FIN 2010 DEGAGEANT UNE MARGE OPERATIONNELLE QUI DONNE TOUTE SATISFACTIION AUX ACTIONNAIRES.
    DEVELOPPEMENT EXPORT AMORCEE MAIS NON ABOUTIE.
    ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE DE L'ENTREPRISE DANS LA MAÎTRISE DE LA CROISSANCE PAR LA MISE EN PLACE DE STRUCTURES ET DE PROCEDURES ASSURANT PRODUCTIVITE, TRACABILITE ET RENTABILITE.

  • APV/ APIL/GOAVEC/ BOCCARD/ SERIACO - Directeur commercial

    1973 - maintenant J'AI DEBUTE MA CARRIERE CHEZ APV EN 1973 EN TANT QUE TECHNICIEN DE REALISATION PUIS INGENIEUR TECHNICO- COMMERCIAL JUSQU'EN 1989.J'AI POURSUVI EN CREANT MON ENTREPRISE APIL DONT J'AI VENDU MA PARTICIPATION EN 1991 POUR REJOINDRE GOAVEC JUSQU'EN 1996 PUIS BOCCARD JUSQU'EN 2005 QUI SOUHAITAIENT DEVELOPPER L'UN ET L'AUTRE L'ACTIVITE D'ENSEMBLIER DANS LES SECTEURS AGROALIMENTAIRES.
    J'AI MIS A PROFIT MON EXPERTISE POUR MANAGER AVEC SUCCES LE DEVELOPPEMENT TECHNIQUE ET COMMERCIAL DE CETTE ACTIVITE EN FRANCE ET A L'ETRANGER DEPUIS 1990.
    LES GRANDES REFERENCES EN LAITERIE, FOOD, PHARMACIE ET COSMETIQUE COMME BLEDINA,DANONE,EVIAN,YVES ROCHER,GSK,SHERING PLOUGH EN FRANCE ET MITSUI AU JAPON,VORONEF OU VOLOGDA EN RUSSIE ET BIEN D'AUTRES ONT CONTRIBUEES LARGEMENT A L'ESSORT DES ENTREPRISES DANS LESQUELLES J'AI EXPRIME MA PASSION ET ASSURE MA MISSION DANS UN ESPRIT D'EQUIPE ET DE RESPECT DE LA STAGTEGIE DE MES ACTIONNAIRES.
    JE CONTRIBUE A LA CROISSANCE DE L'ENTREPRISE TANT EN CHIFFRE D'AFFAIRE QU'EN MARGE POUR DES PROJETS D'UN MONTANT VARIANT DE QUELQUES CENTAINES DE MILLIERS D'EUROS A PLUSIEURS MILLIONS D'EUROS TOUT EN EXPLOITANT DES QUALITES DE MANAGEUR QUI REPOSENT SUR DES VALEURS DE SIMPLICITE ET DE SINCERITE.

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Pas de formation renseignée

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