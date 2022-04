Alain DUBOIS

TOUJOURS AUX COTES DE MANAGERS QUI ONT SU PARTAGER LEURS CONNAISSANCES ET ME FAIRE CONFIANCE J'AI EVOLUE NATURELLEMENT DANS DES FONCTIONS MANAGERIALES ALLIANT CONNAISSANCES TECHNIQUES ET TALENTS D'ORATEUR ET DE NEGOCIATEUR TOUT EN VALORISANT LE RETOUR D'EXPERIENCE AU PROFIT DE MON ENTOURAGE ET DE MES COLLABORATEURS EN PARTICULIER.



JE SUIS MEMBRE ACTIF DE L'ADEPTA EN TANT QUE PRESIDENT DE LA FILIERE LAIT QUE J'ANIME DEPUIS 2002.



Mes compétences :

Commercial

Développement commercial

Energie

Manager