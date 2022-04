Alain DUCHATEAU

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



• 2008 : Stage à l’Agence de Construction et promotion GLOBAL ACT



Gestion du matériel de construction

Chargé du transport du matériel



• 2008-2009 : Missions bénévoles au sein de l’Association « Collectif AEPS d’Empalot »



Soutien scolaire pour les enfants

Accompagnement aux sorties culturelles



• 2009 : Juin-Août : Stage à l’Agence Immobilière SUNCITI REAL ESTATE



Commercial



• 2010 : Expatriation à Barcelone, suivi des cours d'architecture, promotion immobilière et étude de l'urbanisme de la ville



• 2011: Sales agent a Miami Habitat, US



2016: Commissary Director at FP Enterprises LLC New York City





COMPÉTENCES



• Informatique

Bureautique : Pack Office , Microsoft Works

Internet : I.E, M. Firefox, G. Chrome. Moteurs de recherche (Google, Yahoo)



• COMMERCIAL

Vente

Achat

Négociation B to B et B to C



• Langues

Espagnol (langue maternelle),

Français (couramment)

Anglais (lu, parlé et compris)



CENTRES D’INTERET



• Production musicale (production , mastering , enregistrement)



• Nombreux voyages : Etats-Unis, Europe, Caraïbes



AUTRES



• Obtention du permis B en janvier 2007



