Alain DUCHENE

Les médias ont beaucoup parlé de Drones ces derniers mois, bien souvent en faisant l'amalgame (ou en laissant subsister le doute dans l'Esprit des gens) entre "Drone de Loisir" et " Drone Professionnel".



Nous nous positionnons sur le créneau professionnel de cette nouvelle technologie et plus précisément sur le créneaux "Technique".



Mais au fait ...

Savez vous concrètement ce que peut vous apporter ce nouvel outil en complément de ceux déjà existants dans votre quotidien ?

Avez vous une idée des services (Technologie + Valeur Ajoutée) que peuvent vous apporter ces Entreprises spécialisées dans l'Exploitation de Drones (Volants, Terrestres, Maritimes) ?

Connaissez-vous, pour les avoir déjà expérimentées, les différentes possibilités offertes par un Drone ?



Que vous soyez Géomètre, Topographe, Expert en Assurances, Architecte, Maire d'une Commune, Directeur Technique d'une Communauté de Communes, Couvreur, Responsable de DDSIS, Responsables d'Ouvrages d'Arts, Agent Immobilier, Chef de Chantier, Entrepreneur dans les BTP etc ...



RENCONTRONS NOUS !



A votre convenance, nous nous ferons un plaisir de vous présenter ce nouvel outil de travail pouvant très facilement s'intégrer en complément de ceux que vous utilisez déjà.

Laissez nous vous montrer qu'un Drone pourra vous apporter Gain de temps, Gain de productivité, Sécurité, Confort et Qualité de prestation.











Mes compétences :

Inspection d'ouvrage

Photogrammétrie

Thermographie

Modélisation 3D

Reportages photos et vidéos