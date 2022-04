Alain Duchesne est un artiste inclassable, au parcours singulier riche d'un double regard d'expert en manipulation d'image et de poète. Hors champs, ce plasticien expérimenté l'est, puisqu'il ne se décide à montrer son travail qu'après l'avoir longtemps fait décanter au travers des filtres de ses expériences humaines et techniques. Et pourtant! Force est de constater la cohérence de son discours esthétique qui

au-dela de sa séduction formelle nous invite à regarder l'envers du décor.