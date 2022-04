Arnault DUCHESNE

Dynamique et motivé, j'ai appris au sein des entreprises pour lesquelles j'ai travaillé à être polyvalent et autonome. J'ai eut le privilège de par mon expérience professionnelle de me confronter aux clients que ce soit lors des installations sur site, des dépannages, de rendez-vous commerciaux ou de formations, ce qui m'a permis de mieux comprendre les attentes de ces derniers.



Mes compétences :

Gestion de projet