Alain DUCLOS

Formation commerciale avec une spécialisation dans les assurances.

Expérience réussie de plusieurs années dans une compagnie d'assurance et dans deux banques nationales en qualité de commercial et de formateur commercial.



Ce métier de formateur m'a permis de développer des compétences tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel.



Aujourd'hui, je suis prêt à relever un nouveau défi et apporter mes compétences en matière de formation commerciale et d'accompagnement d'équipe commerciale.