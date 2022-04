Alain DUCLOS

J'exerce depuis une dizaine d'années les activités de consultant en Communication, Management et Ressources Humaines



Les quelques 25 années passées sur les scènes de théâtre en tant que comédien me donnent une légitimité particulière en ce qui concerne le Leadership et la Prise de Parole en Public.

J'interviens aussi bien en français qu'en anglais

Ma formation initiale d'ingénieur polytechnicien me facilitant les liens avec les besoins et spécificités de l'entreprise.



Membre de l'ICF, Fédération Internationale de Coaching j'accompagne nombre de managers ou de dirigeants d'entreprise.



J'enseigne les techniques de communication et de leadership au CPA, à l'INSEAD-CEDEP, à THALES UNIVERSITE, à l'ECOLE POLYTECHNIQUE...



Je travaille pour de nombreuses entreprises: BOUYGUES, CANAL+, DANONE, FRANCE TELECOM, GIVENCHY, SANOFI-AVENTIS, SOCIETE GENERALE, THALES...



Mes compétences :

Coach

Coaching

Communication

Communication orale

Leadership

Management

Parler en public

Presentations

Ressources humaines