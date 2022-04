Alain DUFAY

Métier : Grande Distribution (comptabilité fournisseurs)

Savoir-faire : Analyser l’existant - Proposer des solutions techniques et fonctionnelles

Informatique : RPG4 ILE, CLP, SQL, QUERY, DB2, débutant en Html et Php5

Méthodologie : Certifié ITIL (2012 : ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)

Environnements et systèmes d’exploitation : AS400, Windows



Mes compétences :

SQL

RPG ILE

HTML

Query

Itil v3

CLP

PHP5

Developpement sur AS400

AS400

RPG