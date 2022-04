Alain DUFAYS

La direction dont je suis chargé est située au sein du Service général de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement spécialisé, laquelle fait partie de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, au sein de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique.



Les responsabilités que j'y exerce sont les suivantes :

1) Responsable de la gestion administrative des écoles fondamentales (1.816 écoles) : application de la réglementation, organisation des écoles, gestion des structures et des populations scolaires, calcul de l'encadrement, calcul et versement des subventions de fonctionnement et autres subventions spécifiques aux écoles fondamentales et aux internats.

2) Chef de projet pour les applications informatiques de gestion utilisées par ma direction

3) Officier budgétaire pour la Division Organique n°51 (Enseignement fondamental ordinaire) : prévisions budgétaires, gestion des Allocations de base.

4) Direction d’un service de 15 agents et 3 chargés de mission



Occupant un poste de Directeur depuis 8 ans, je souhaite actuellement pouvoir progresser dans ma carrière administrative et exercer davantage de responsabilités, dans un domaine en rapport avec ma formation et mon expérience professionnelle.



Titulaire d'un diplôme d'économiste et d'une formation complémentaire en informatique de gestion, je maîtrise bien l’ensemble des matières qui touchent à l’enseignement, et souhaite m’investir davantage dans la modernisation des outils informatiques et la gestion des bases de données.



Je suis à la fois un "homme de chiffres", rigoureux et méthodique, et un "homme de lettres", à l’aise dans les textes légaux et réglementaires et la conception des circulaires.



Je suis actuellement candidat à une fonction de management dans le domaine de l’enseignement non obligatoire (Promotion sociale, artistique à horaire réduit et Enseignement à distance).



Mes compétences :

Bases de données

Enseignement

Informatique