Alain DUFFIEUX

Fort d'une longue expérience dans le domaine de la sécurité publique et privée, nous vous proposons deux types de prestations personnalisées:

http://alduf017.wix.com/auditprotect



1- Audit externe, diagnostic et préconisation contre les malveillances envers les entreprises:

Actes terroristes, cambriolages, dégradations, ...

2- Formation théorique pour les dirigeants et les cadres:

- Reconnaître les signes de radicalisation.

- Identifier et évaluer les risques et failles dans la chaine de sécurité.

Nous travaillons sur site et toute intervention se fait après une analyse et un diagnostic en fonction des objectifs fixés par le mandant.

Afin de consacrer tout notre temps à notre activité et éviter les activités parasites, nous intervenons sous forme de portage salarial pour être disponible au plus vite à la demande de notre client.



Mes compétences :

Sécurité

Protection des biens et des personnes

Animation de formations

Securite des sites sensibles